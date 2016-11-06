كهرباء أبين تتسلم الدفعة الثانية من المولدات المقدمة من الإمارات

سلمت هيئة الهلال الاحمر الإماراتية اليوم المؤسسة العامة لكهرباء أبين الدفعة الثانية من مولدات الكهرباء التي تبلغ قوتها 4 ميجاوات في اطار الجهود الإغاثية والتنموية التي تقوم بها دولة الامارات لتقديم الدعم للشعب اليمني الشقيق للتخفيف من معاناة انقطاع التيار الكهربائي.

وقال مدير عام كهرباء أبين أحمد الدحة إن هذه المولدات اضافة الى ما تم استلامه سابقا ستحد من ساعات الانطفاء وتخفف المعاناة بشكل كبير.. مشيرا الى ان هناك 4 ميجاوات ستصل خلال الايام القادمة مقدمة من دولة الامارات ليكون الاجمالي 12 ميجاوات.

وأضاف إن دولة الامارات وعدت بهذه المولدات لتلبية احتياجات السكان وهي تنفذ وعدها.

وأشار الدحه الى أن الكهرباء المتوفرة في محافظة ابين اليوم هي 13 ونصف ميجاوات وخلال ايام بدخول هذه المولدات ستصل الى 17 ونصف ميجاوات وستغطي نسبة 90% في فصل الشتاء.

واعرب مدير عام كهرباء أبين أحمد الدحة عن شكره وتقديره لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا على دعمهم المستمر للشعب اليمني.