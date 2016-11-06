مصادر : رفع أسعار السجائر لتعويض تكاليف الانتاج ...

سمر العشري

قالت مصادر من داخل شركة " الشرقية للدخان " أن هناك اقتراحا ونية لدى الشركة لرفع أسعار السجائر فى الفترة المقبلة وذلك بسبب ما حدث مؤخرا من البنك المركزى المصرى من تحرير سعر صرف العملة المحلية امام العملات الاجنبية الاخرى وخاصة الدولار مما أدى الى زيادة تكاليف الاستيراد .

وقالت المصادر ان السجائر مثل باقى السلع تعتمد على الاستيراد فى مكونات الانتاج ، وما حدث يكلف الشركة أعباء مالية ضخمة فوق قدرتها على تحملها وحدها ، حيث عانت الشركة فى الفترة الماضية من صعوبة توفير الدولار بالسعر الرسمى ولكن فى ظل أثر قرار التعويم اصبح من الواجب رفع الاسعار حتى تحافظ الشركة على استمرارية الانتاج .

و أضاف المصدر ان الشركة بحاجة الى مبلغ لا يقل عن 300 مليون من العملة الاجنبية ” الدولار ” سنويا حتى تتم عملية استيراد مسلتزمات الانتاج ، و الجدير بالذكر ان هذه الزياده ستكون هى الثانية على التوالى فى غضون عدة أشهر بعد ان كانت الزيادة الاولى بسبب قانون ” القيمة المضافة ” .

شبكةعيونالإخبارية

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