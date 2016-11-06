ضبط 108 كيلو دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأحد مطاعم كفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت مديرية التموين بكفر الشيخ، بالتعاون مع الطب البيطرى، من ضبط 108 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى بأحد المطاعم الشهيرة فى كفر الشيخ، تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة.

وقال عادل الهابط، المتحدث الرسمى لمديرية التموين بكفر الشيخ، إن حملة مديرية التموين بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى تمكنت من ضبط 108 كيلو من الدواجن غير الصالحة للاستهلاك اﻵدمى بأحد المطاعم الشهيرة بمدينة كفر الشيخ، تحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة، تحت إشراف المستشار أحمد عاشور المحامي العام الأول لنيابات كفر الشيخ .