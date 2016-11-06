لبنى القاسمي: الإمارات والمملكة المتحدة صوت واحد نحو ترسيخ قيم التسامح والسلام في العالم

أكدت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي وزيرة الدولة للتسامح أن دولة الإمارات والمملكة المتحدة يمثلان صوت واحد نحو ترسيخ قيم الحوار والاحترام والتسامح والسلام في العالم أجمع.

وقالت القاسمي ان دولة الامارات والمملكة المتحدة يبذلان جهودت دولية ومساهمات متعددة لتعزيز القيم الإنسانية المشتركة والتأكيد دوما على التعايش واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف والكراهية والتمييز وإطلاق المبادرات المتعددة بهذا الشأن مثل المبادرة المشتركة بين البلدين الصديقين المتمثلة في مركز هداية الدولي للتميز في مكافحة التطرف العنيف.

جاء ذلك خلال مرافقة الشيخة لبنى القاسمي لصاحب السمو الملكي الأمير تشارلز فيليب أمير ويلز وولي عهد المملكة المتحدة في جولته لجامع الشيخ زايد الكبير - على هامش زيارته للدولة بصحبة زوجته الأميرة كاميلا دوقة كورنوال - ومعالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وسعادة فيليب براهام السفير البريطاني لدى الدولة وعدد من المسؤولين البريطانيين المرافقين للأمير تشارلز ومن المسؤولين في الدولة.

واضافت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي ان دولة الإمارات بالشراكة مع المملكة المتحدة تلعب دورا مهما وحيويا بشأن ترسيخ قيم التسامح واحترام التعددية الثقافية وقبول الآخر فكريا وثقافيا ودينيا وطائفيا لافتة الى ان العاصمة أبوظبي احتضنت في الأسبوع الماضي حوار مجلس حكماء المسلمين والطائفة الأسقفية الأنجليكانية والذي حمل عنوان "نحو عالم متفاهم متكامل".. وقالت معاليها ان مثل هذه اللقاءات تكرس لغة التفاهم والتعايش والتسامح وتؤكد على نبذ أسباب الاختلاف والتصادم بل تعمل على تبديد فكرة صراع الحضارات على أساس ديني أو ثقافي.