تسمم 4 طالبات ثانوى تجارى بعد تناولهن وجبة كشرى بجوار المدرسة بقنا

قنا - وائل محمد

أصيبت 4 طالبات بمدرسة التجارة الثانوية للبنات بتسمم نتيجة تناولهن وجبة كشرى فاسدة من أحد الباعة بجوار المدرسة بمدينة قنا، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

كان اللواء صلاح حسان مدير أمن قنا، تلقي إخطارا من العميد عصام جلال مأمور قسم شرطة قنا، يفيد إصابة 4 طالبات بحالة تسمم نتيجة تناولهن وجبة كشري غير صالح للاستخدام الآدمي، وتم نقلهن إلي مستشفي قنا الجامعي، في حالة إعياء.

وعلي الفور أمر اللواء أيمن فتحي مدير المباحث بتشكيل فريق بحث لضبط واحضار صاحب محل الكشري للتحقيق في الواقعة.