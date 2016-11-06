الجيش الجزائرى يعثر على كمية من الأسلحة والصواريخ جنوب غربى البلاد

الجزائر (أ ش أ)

عثرت قوة من الجيش الوطنى الشعبى الجزائرى، اليوم الأحد، على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ والذخيرة بولاية "أدرار" جنوب غربى البلاد.

وذكرت وزارة الدفاع الوطنى -فى بيان أصدرته اليوم الأحد، أن "الأسلحة التى تم ضبطها تتمثل فى 20 رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف".

وأضاف البيان أن: "الذخيرة والصواريخ تمثلت أيضا فى 28 قنبلة يدوية و17 صاروخا خاص بالحوامات وسلة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات، و20 مخزنا لذخيرة متنوعة، و27 مشعلا خاصا بالقنابل اليدوية بالإضافة إلى 200 مطلقة من مختلف العيارات".