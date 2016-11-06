داعش تعلن مسئوليتها عن مقتل جندى تونسى

تونس (أ ش أ)

أعلن تنظيم داعش الإرهابى مسئوليته عن العملية الإرهابية التى حدثت أمس السبت فى منطقة دوار الخرايفية التابعة لولاية القصرين وأدت إلى استشهاد الرقيب أول سعد الغزلانى فى منزله وأمام عائلته .

وذكرت جريدة الشروق التونسية اليوم، أن تعزيزات أمنية وعسكرية وصلت إلى منطقة الحادث فيما تواصل الوحدات العسكرية عمليات تمشيط واسعة النطاق بالمنطقة والمناطق المتاخمة لها ولجبل مغيلة المقابل للمنطقة السكنية للقتيل بغية تعقب عناصر المجموعة الإرهابية.

وكان جندى تونسى قد لقى مصرعه فى وقت متأخر من مساء أمس على يد مجموعة إرهابية تتكون من 20 شخصا اقتحموا منزله وقاموا بتقييد افراد اسرته قبل رميه بالرصاص ثم لاذوا بالفرار إلى المناطق الجبلية المتخامة للمنطقة التى وقعت فيها الحادث .