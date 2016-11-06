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«مرسيدس بنز» تطلق سيارة «سيدان» تنافس «بورش باناميرا» 2019

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«مرسيدس بنز» تطلق سيارة «سيدان» تنافس «بورش باناميرا» 2019 «مرسيدس بنز» تطلق سيارة «سيدان» تنافس «بورش باناميرا» 2019

السيارة الجديدة

قالت “روسيا اليوم” إن شركة “مرسيدس بنز” تخطط لإطلاق سيارة ساخنة رباعية الأبواب من شأنها منافسة سيارة “بورش باناميرا” وبعض موديلات “بنتلي”.

وأفادت بعض الشائعات بأن مكتب “AMG”، التابع لـ “مرسيدس بنز”، بدأ بالفعل العمل على تصميم “سيدان” ساخنة جديدة منذ عام 2012، وسيتم تنصيب السيارة على منصة موحدة كانت تستخدم في سيارات سيدان من فئتي “E” و”S”.

ويشار إلى أن خبراء مكتب “AMG” وصفوا منصتهم بأنها فريدة من نوعها، مشيرين إلى أنها ستختلف عن تلك المستخدمة في موديلات “مرسيدس” الحالية.

وكذلك قرر خبراء “AMG” تزويد السيارة الجديدة بمحرك V8 رباعي الأسطوانات الذي تم استخدامه في موديل “Mercedes-AMG E 63″، لكن مردوده سيرتفع إلى حد كبير مقارنة بالمحرك الحالي الذي ينتج قوة 612 حصانا.

ويذكر أنه من المتوقع أن تزود السيارة “سيدان” الساخنة الجديدة بنسختين من المحرك، كلاهما رباعيا الدفع، ويحتمل أيضا أن يتم تزويد ذلك المحرك بمُقلع أو “ستارتر” كهربائي يولد جهد 48 فولت، وبأجهزة نقل الحركة الذكية التي تنقل 100% من عزم الدوران.

ومن المنتظر أن تكشف شركة “مرسيدس بنز” عن سيارتها الساخنة الجديدة بحلول عام 2019، أما السيارة الاختبارية فسيتم الكشف عنها عام 2017.

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