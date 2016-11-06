مقتل جنديين نيجيريين فى هجوم نسب إلى بوكو حرام

قتل جنديان فى هجوم على قرية فى شمال شرق نيجيريا نسب إلى جماعة بوكو حرام، وفق ما افاد سكان الاحد.

من جهته، اعلن الجيش النيجيرى أنه استعاد الجمعة قرى عدة تسيطر عليها الجماعة المتطرفة فى منطقة بحيرة تشاد و”انقذ” 85 شخصا بينهم نساء واطفال. واكد مقتل اربعين اسلاميا فى عمليات اخرى.

وبحسب “رويترز”، فى وقت متاخر مساء السبت، وصلت مجموعة مسلحة على دراجات هوائية وهاجمت قرية اكوادا التى تبعد عشرة كلم من شيبوك فى ولاية بورنو. ونهب المسلحون المؤونة الغذائية واحرقوا منازل واجبروا السكان على الفرار فى الحقول.

وقال أحد السكان بطرس جون لوكالة فرانس برس أن “مسلحى بوكو حرام هاجموا القرية قرابة الساعة 19,30 (18,30 ت غ). لقد اطلقوا النار فى كل الاتجاهات والقوا قنابل ادت إلى احراق المنازل”، لافتا إلى انهم “قتلوا جنديين واصابوا ثالثا”.

ووقع الهجوم بعد بضع ساعات من اعلان الجيش أنه تمكن من انقاذ إحدى التلميذات اللواتى خطفتهن بوكو حرام فى شيبوك فى 2014.

وأضاف جون أن تدخل الجنود الموجودين فى المنطقة بسبب الهجمات المتكررة فى الاشهر الاخيرة، اتاح للسكان الفرار، علما بانه تمكن من العودة إلى القرية مع اخرين.

لكن بولس سمسون الذى يقيم فى قرية مجاورة اورد أن “القرية احرقت تماما”، مؤكدا بدوره مقتل جنديين.

ورغم الانقسام فى صفوف بوكو حرام وخسارتها مناطق عدة لصالح الجيش النيجيرى وحلفائه الاقليميين، تواصل الحركة المتطرفة هجماتها فى شمال شرق نيجيريا.