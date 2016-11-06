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السيسي يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية

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السيسي يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية السيسي يوجه بتكثيف الرقابة على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية

الرئيس عبد الفتاح (أرشيفية )

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى السادة وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وكلف الرئيس بتكثيف الرقابة التموينية على الأسواق والتعامل بحزم مع الممارسات الاحتكارية، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد منافذ بيع السلع الغذائية الأساسية بما يضمن الحفاظ على استقرار أسعارها وضمان توافر جميع السلع والمواد التموينية والبترولية بكميات مناسبة، وذلك بهدف التخفيف من الأعباء التي يتحملها المواطنون، ولا سيما محدودي الدخل والفئات الأكثر احتياجًا.

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