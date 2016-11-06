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السيسي يكلف الحكومة بتفعيل القرارات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار النقدي

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السيسي يكلف الحكومة بتفعيل القرارات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار النقدي السيسي يكلف الحكومة بتفعيل القرارات الاقتصادية لتحقيق الاستقرار النقدي

الرئيس عبد الفتاح – أرشيفية

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأحد، اجتماعًا ضم رئيس مجلس الوزراء، و محافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى السادة وزراء الدفاع، والخارجية، والداخلية، والمالية، والتموين، ورئيسي المخابرات العامة وهيئة الرقابة الإدارية.

وأكد الرئيس على ضرورة قيام جميع الوزارات والجهات المعنية، كل فيما يخصه، باتخاذ الإجراءات والخطوات اللازمة لتفعيل القرارات الاقتصادية التي تم اتخاذها بالنظر إلى مساهمتها في تأكيد الثقة في الاقتصاد المصري وتحقيق الاستقرار النقدي.

وناقش الاجتماع متابعة تنفيذ ما تم اتخاذه من قرارات اقتصادية خلال الفترة الماضية، وخاصةً بالنسبة لتحرير سعر صرف والقضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبي، فضلاً عن القرارات التي أقرها المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه الأول الذي عُقد الأسبوع الماضي، والتي تهدف إلى تحفيز الاستثمار وتهيئة مناخ اقتصادي جاذب له.

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