تعرفي إلى أسرار الشعر الطويل

قد يكون الشعر الطويل ميزة أو عيباً لصاحبته، فكيف تعرفين ذلك؟

عندما يكون لديك الوقت والطاقة للعناية بشعرك والحفاظ عليه، ستشعرين بجمال وتألق شعرك بالتأكيد. أمّا إذا لم يكن لديك الكثير من الوقت للعناية بشعرك، فستشعرين بأنّ شعرك الطويل حِمل ثقيل على ظهرك، فكيف تجعلين شعرك الطويل تاجاً أنيقاً على رأسك تتدلّلين به أمام الجميع؟

تعرّفي مع "سيِّدتي نت" إلى أسرار الشعر الطويل:



1.الاهتمام المستمر: الشعر الطويل يحتاج إلى قصّ أطرافه باستمرار لضمان الحفاظ على نموه بطريقة صحيحة ومن دون تقصّف؛ فالتقليم هو أفضل طريقة للحفاظ على شعرك طويلاً وصحيّاً في نفس الوقت.

2.التقليل من غسل الشعر: تجنبي غسل شعرك يومياً بالشامبو، لأن كثرة استخدام الشامبو على الشعر تفقده الزيوت الطبيعية التي ينتجها الشعر، والتي تساعده على النمو والتغذية من الداخل. وإذا شعرت بأنك بحاجة إلى غسل شعرك بالشامبو، فاستخدمي الشامبو الجافّ، لأنه أفضل صديق لشعرك.

3.بكرات الشعر: بدلاً من استخدام المصففات لفرد شعرك، قومي باستخدام بكرات الشعر، لأنها خير صديق للشعر الطويل. وإذا كنت تريدين تصفيف شعرك بطريقة جديدة وجذابة، فإن كلّ ما عليك فعله هو لفّ شعرك الرطب ببكرات الشعر الخاصة بك، ثم تركها حتى يجفّ. بعدها، ستجدين شعرك منسدلاً وجذاباً، وستتخلّصين من التموّجات من دون استخدام المصففات التي تقصّف الشعر وتساعد على تساقطه.

4.العناية بشعرك الطويل: قومي بأخذ حمّام زيت لشعرك مرة أسبوعياً على الأقلّ، لأن شعرك الطويل يتغذّى من الزيوت، كما أنّها تجعله أكثر نعومة وسلاسة. كلّ ما عليك فعله هو وضع زيت الزيتون أو زيت جوز الهند الدافئ على شعرك مع لفّه بمنشفة دافئة، ثم اتركيه لمدّة ساعة أو أكثر، قبل أن تغسلي شعرك كالمعتاد؛ فذلك سيزيد من صحّة ونعومة شعرك الطويل.