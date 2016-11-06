شرطة جمالية تنتقد النجمات هذا الأسبوع

أصبحت صور النجمات على انستقرام موضوع جدل كبير في الأوساط الجمالية، وتحوّلت إطلالاتهن إلى حديث كلّ متابعي مواقع التواصل الاجتماعي. هذه المتابعة جعلتنا نلحظ التغيّرات السريعة التي طرات على أشكال النجمات. لكن المفاجأة هذا الأسبوع كانت مع 4 نجمات قلبن المفاهيم الجمالية.

فمن هي التي أصبحت أجمل بكثير؟ ومن هي التي فقدت الكثير من جمالها؟ ومن هي التي تنتقل من لوك إلى آخر مقلّدة النجمات؟

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أولاً: نشرت مايا دياب صورة سيلفي على انستقرام بأحمر الشفاه الأسود، فبدت شفاهها كبيرة جداً ومنتفخة إلى درجة انتقدها الكثيرون بكلمات جارحة. في البداية، اعتقدنا أنّ السبب هو لون أحمر الشفاه، إلا أنّ التدقيق في الصورة المرفقة مع الصور يؤكّد أن مايا دياب اكتسبت وزناً زائداً، ما جعل وجهها يبدو ممتلئاً إلى هذه الدرجة.

ثانياً: بدأت دنيا بطمة تفقد هويتها الجمالية؛ وبعد أن بدت تشبه ميريام فارس بتسريحة شعرها، ها هي الآن تنشر صورة بإطلالة مختلفة تماماً مع الشعر الناعم والفرق النصفي وأحمر الشفاه الأحمر، ما جعلها تشبه مجموعة من النجمات.

أما بالنسبة إلى اليسا، ففي إطلالتها الأخيرة بدت جميلة جداً، لا سيما بابتسامتها الناعمة التي لم تظهر أبداً الخطأ في شفتيها. وكأنّ اليسا عالجت مشكلة شفتيها.

وتبقى النجمة قمر التي أصبحت نسخة من هيفاء وهبي! هي جميلة، إلا أنّ التقليد أصبح هوسها، لا سيّما في طريقة التقاط صور السيلفي.