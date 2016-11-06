ضبط عاطلين استوليا على 31 ألف جنيه بزعم تغييرها إلى دولارات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل وحداد، لنصبهم على مهندس والاستيلاء منه على 31 ألف جنيه بمنطقة بولاق أبو العلا، بعد أن أوهماه باستبدال المبلغ إلى دولارات.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغًا من «محمد ع» 25 سنة، يفيد فيه أنه تعرف على شخصين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما أوهماه بقدرتهما على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار، حيث اتفق معهما على اللقاء بشارع الجلاء دائرة القسم لاستبدال مبلغ 31 ألف جنيه، وأثناء تواجده بصحبتهما تمكنا من سرقة المبلغ وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، ومن خلال ما أدلي به المجني عليه من مواصفات للجناة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل لمرتكبي الواقعة وتبين أنهما كلا من «محمد.أ.ح»، 25 سنة، و «صدقي.ح.أ» 24 سنة حداد.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المستولي عليه، و أثناء مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد النصب.

وتم تحرير المحضر اللازم، لتولى النيابة العامة التحقيق.