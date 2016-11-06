أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط عاطلين استوليا على 31 ألف جنيه بزعم تغييرها إلى دولارات

Google+ Print
ضبط عاطلين استوليا على 31 ألف جنيه بزعم تغييرها إلى دولارات ضبط عاطلين استوليا على 31 ألف جنيه بزعم تغييرها إلى دولارات

المتهمان والأموال المضبوطة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، من القبض على عاطل وحداد، لنصبهم على مهندس والاستيلاء منه على 31 ألف جنيه بمنطقة بولاق أبو العلا، بعد أن أوهماه باستبدال المبلغ إلى دولارات.

البداية كانت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق أبو العلا بلاغًا من «محمد ع» 25 سنة، يفيد فيه أنه تعرف على شخصين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، وأنهما أوهماه بقدرتهما على استبدال العملة المصرية لعملة الدولار، حيث اتفق معهما على اللقاء بشارع الجلاء دائرة القسم لاستبدال مبلغ 31 ألف جنيه، وأثناء تواجده بصحبتهما تمكنا من سرقة المبلغ وفرا هاربين.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة تبين صحة الواقعة، ومن خلال ما أدلي به المجني عليه من مواصفات للجناة والاستعانة بالتقنيات الحديثة تم التوصل لمرتكبي الواقعة وتبين أنهما كلا من «محمد.أ.ح»، 25 سنة، و «صدقي.ح.أ» 24 سنة حداد.

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكن ضباط مباحث القسم وبصحبتهم قوة أمنية من ضبطهما وبحوزتهما المبلغ المستولي عليه، و أثناء مواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بقصد النصب.

وتم تحرير المحضر اللازم، لتولى النيابة العامة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا