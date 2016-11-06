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إلغاء سفر 8 ركاب إلى الأردن لعدم حصولهم على التصاريح الأمنية

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إلغاء سفر 8 ركاب إلى الأردن لعدم حصولهم على التصاريح الأمنية إلغاء سفر 8 ركاب إلى الأردن لعدم حصولهم على التصاريح الأمنية

مطار القاهرة الدولي – أرشيفية

منعت سلطات مطار القاهرة، اليوم السبت، سفر 8 ركاب مصريين إلى الأردن، في طريقهم إلى القدس للحج، وزيارة المعالم الدينية المقدسة، وذلك لعدم وجود تصاريح من الجهات المختصة.

وقالت مصادر أمنية بالمطار أنه أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب رحلة الخطوط الأردنية رقم 502، والمتجهة إلى عمان، تبين وجود 8 ركاب مصريين، وبمناقشتهم تبين توجههم إلى القدس عبر الحدود الأردنية للحج، وزيارة المعالم الدينية المقدسة بالمدينة.

وبالعرض على الجهات الأمنية طلبت منهم الحصول على تصاريح من الجهات المختصة بزيارة القدس، وتم إلغاء سفرهم والسماح لهم بمغادرة المطار.

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