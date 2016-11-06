السلطات التركية تشدد إجراءاتها الأمنية تحسبًا لخروج مظاهرات كردية

شددت السلطات التركية، اليوم الأحد، إجراءاتها الأمنية في العاصمة أنقرة وديار بكر وعدة مدن تركية أخرى تحسبًا لتظاهرات جديدة دعا إليها أنصار حزب “الشعوب الديمقراطي” إثر اعتقال زعيم الحزب ونائبه وعدد من نواب الحزب قبل أيام.

ذكرت ذلك قناة “سكاي نيوز” عربية، مشيرةً في الوقت ذاته إلى خروج تظاهرات في عدة عواصم أوروبية تندد بالإجراءات التركية ضد المسئولين الأكراد.

ففى اليونان، خرج اليوم نحو ألف كردي ومؤيد لهم في مسيرة إلى السفارة التركية في العاصمة اليونانية أثينا، مرددين هتاف “الفاشي” بحق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وفي العاصمة البلجيكية بروكسل تظاهر نحو 300 كردي احتجاجًا على توقيف مسئولين سياسيين أكراد في تركيا.

كان قد تظاهر ألاف الأكراد، أمس، في مدينة “كولونيا” بغرب ألمانيا التي تأوى أكبر جالية تركية فى أوروبًا احتجاجًا على سياسيات الرئيس التركي بحق المسئولين الأكراد.

يذكر أن الشرطة التركية اعتقلت – في وقت سابق – زعيمي حزب “الشعوب الديمقراطي” الكردي المعارض، صلاح دمرداش وفيجان يوكسيك داج في مدينة دياربكر، أكبر مدينة في جنوب شرقي تركيا، بالإضافة إلى اعتقال 10 نواب آخرين في البرلمان من الحزب بعد أن رفضوا الإدلاء بشهاداتهم في تحقيق مرتبط بدعاية إرهابية.

أ ش أ