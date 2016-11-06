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بدء أولى جلسات محاكمة شاب لتصويره محكمة زينهم بـ"كاميرا قلم"

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بدء أولى جلسات محاكمة شاب لتصويره محكمة زينهم بـ"كاميرا قلم" بدء أولى جلسات محاكمة شاب لتصويره محكمة زينهم بـ"كاميرا قلم"

بدأت محكمة جنح السيدة زينب، اليوم الأحد، نظر أولى جلسات محاكمة شاب لاتهامه بتصوير محكمة جنوب القاهرة ومقرات النيابة بواسطة قلم تجسس مثبت به كاميرا.

بدأت تفاصيل الواقعة، عندما اشتبه رجال مباحث محكمة زينهم بمنطقة السيدة زينب، فى شخص يرتدى بنطالا وقميص واضعا قلم فى قميصه، وباستيقافه وسؤاله عن هويته ارتبك فتم تفتيشه وعثر معه على قلم، تبين أنه كاميرا يستخدمها فى التصوير.

 

وأنكر المتهم، أثناء أستجوابه، انتمائه لأى عناصر إرهابية، وادعى أنه حضر إلى محكمة زينهم للبحث عن قضية تتعلق بزوجته، وبسؤاله عن كاميرا التجسس التى ضبطت بحوزته، ادعى أنها للاستخدامى الشخصى.

 

وكشفت التحقيقات، من خلال تفريغ الكاميرا الملحقة بالقلم، أنه التقط صورا ومقاطع لمداخل ومخارج المحكمة وأعضاء النيابة العامة وسياراتهم وجراج المحكمة، فتم القبض عليه وترحيله إلى نيابة أمن الدولة التى تباشر التحقيق معه.

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مصر 365

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