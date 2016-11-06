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تجديد حبس مدير تنظيم حى أول طنطا 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة

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تجديد حبس مدير تنظيم حى أول طنطا 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة تجديد حبس مدير تنظيم حى أول طنطا 15 يوما لاتهامه بتقاضى رشوة

>الغربية - إسلام الخياط

قررعمرو الحسينى وكيل النائب العام، تجديد حبس المهندس "يسرى . ل" مدير تنظيم الإدارة الهندسية بحى أول طنطا، 15 يوما على ذمة التحقيق، فى قضية رشوة لتسهيل بناء برج مخالف. 

 

كانت هيئة الرقابة الإدارية، بقيادة اللواء حيدر منصور مدير الرقابة، وبرئاسة الرائد محمد خلف عضو الرقابة، قد تمكنت من القبض على مدير التنظيم قبل عدة أيام بتهمة الرشوة، وأحيل للنيابة التى قررت حبسه 4 أيام، ثم جددت له قرار الحبس 15 يوما.

 

وكانت هيئة الرقابة الإدارية تمكنت صباح اليوم الأحد، من القبض على مهندس التنظيم الثانى بمنطقة حى أول طنطا المتهم فى نفس القضية بعد إشارة من المحامى العام بضبطه وإحضاره.

 

وتواصل النيابة تحقيقاتها مع المتهم فى الاتهامات المنسوبة إليه، ومواجهته بالتسجيلات التى أعدتها الجهات الفنية بالرقابة الإدارية. 

 

 


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