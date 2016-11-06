رئيس وحدة محلية بالدقهلية يحرر محضرا ضد مديرة مدرسة لسرقة قرط ابنته

الدقهلية ـ شريف الديب ـ محمد حيزة

حرر محمد صلاح يوسف، رئيس الوحدة المحلية ببسنديلة مركز بلقاس بمحافظة الدقهلية، محضرا ضد مدير مدرسة بلقاس الابتدائية بنات الجديدة، ومدير الإدارة التعليمية ببلقاس، واتهمهما بالإهمال والتقصير فى العمل.

وقال "يوسف"، فوجئت بابنتى رحمة، الطالبة بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة، أتت إلى البيت تبكى، وتقول قامت سيدة غريبة بدخول المدرسة، وأجبرتنى على خلع قرطى الذهبى "الحلق"، وأخذته منى.

واتهم رئيس الوحدة المحلية ببسنديلة، مديرة المدرسة ومدير الإدارة التعليمية ببلقاس، بالتقصير، وعدم وجود سور للمدرسة يحمى الطلاب، والسماح بتسلل الأغراب للمدرسة، ما أدى إلى سرقة قرط ابنته الذهبى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 29163 إدارة مركز شرطة بلقاس، وجارى العرض على النيابة للتحقيق.