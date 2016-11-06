أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. موضة
  5. سيدتي

بيلين كارهان نجمة غلاف "سيدتي" في عشرة إطلالات جذابة

Google+ Print

الأحد 06-11-2016 17:42

تميزت الممثلة التركية الشابة بيلين كارهان الشهيرة بالسلطانة مريم بذوقها الأنيق في انتقاء أزيائها بما بتناسب مع مناسباتها، فهي تضيف تمييز خاص على إطلالاتها إن كانت على السجادة الحمراء أو في حياتها اليومية.
تركز بيلين في حياتها اليومية على الإطلالة الكاجوال، فنراها ترتدي سراويل جينز أو سراويل بيضاء مع قمصان قطنية خفيفة، وأحياناً ترتدي معها الستر الجلدية التي تمنحها إطلالة شبابية عصرية، كما تركز بيلين على الفساتين القصيرة البسيطة التي غالباً ما تكون غير منقوشة وذات لون واحد، بالإضافة إلى الفساتين الكلاسيكية الطويلة التي تظهر فيها على السجادة الحمراء أو في جلسات تصوير خاصة والتي غالباً ما تكون تصاميمها جريئة و أنيقة في الوقت نفسه.
تنوع بيلين في اختيار الألوان ولا تتردد في ارتداء الألوان الجريئة والقوية، كما أنها تزين إطلالاتها بإكسسوارات تناسب كل منها فأحياناً ترتدي اكسسوارات بسيطة وأحياناً أخرى نراها في اكسسوارات ضخمة و كبيرة.
هل أعجبتك إطلالات بيلين كارهان المتنوعة؟ شاركينا رأيك

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي