بيلين كارهان نجمة غلاف "سيدتي" في عشرة إطلالات جذابة

تميزت الممثلة التركية الشابة بيلين كارهان الشهيرة بالسلطانة مريم بذوقها الأنيق في انتقاء أزيائها بما بتناسب مع مناسباتها، فهي تضيف تمييز خاص على إطلالاتها إن كانت على السجادة الحمراء أو في حياتها اليومية.

تركز بيلين في حياتها اليومية على الإطلالة الكاجوال، فنراها ترتدي سراويل جينز أو سراويل بيضاء مع قمصان قطنية خفيفة، وأحياناً ترتدي معها الستر الجلدية التي تمنحها إطلالة شبابية عصرية، كما تركز بيلين على الفساتين القصيرة البسيطة التي غالباً ما تكون غير منقوشة وذات لون واحد، بالإضافة إلى الفساتين الكلاسيكية الطويلة التي تظهر فيها على السجادة الحمراء أو في جلسات تصوير خاصة والتي غالباً ما تكون تصاميمها جريئة و أنيقة في الوقت نفسه.

تنوع بيلين في اختيار الألوان ولا تتردد في ارتداء الألوان الجريئة والقوية، كما أنها تزين إطلالاتها بإكسسوارات تناسب كل منها فأحياناً ترتدي اكسسوارات بسيطة وأحياناً أخرى نراها في اكسسوارات ضخمة و كبيرة.

هل أعجبتك إطلالات بيلين كارهان المتنوعة؟ شاركينا رأيك