وصول بعثة الفراعنة إلى برج العرب استعدادًا لدخول معسكر مغلق

وصلت بعثة المنتخب الوطني، إلى مقر إقامتها في برج العرب لبدء المعسكر المغلق، استعدادًا للقاء غانا الأحد المقبل في الجولة الثانية للتصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2018 بروسيا.

وعلمت «ONA» أن البعثة تناولت وجبة الغداء عقب الوصول مباشرة وبعد ذلك خلدوا للراحة.

ويتجمع الفريق في الساعة الخامسة والربع لتناول وجبة خفيفة، قبل التحرك لاستاد برج العرب في الخامسة و 45 دقيقة استعدادًا لخوض المران الأول في السادسة مساء اليوم، وعقب المران يجري اللاعبون تدريبات استشفائية في الفندق، ويحين موعد العشاء في التاسعة، ويخلد الجميع للنوم في الحادية عشرة والنصف.