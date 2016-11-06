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أردوغان: أوروبا تشجع الإرهاب بدعم المسلحين الأكراد

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أردوغان: أوروبا تشجع الإرهاب بدعم المسلحين الأكراد أردوغان: أوروبا تشجع الإرهاب بدعم المسلحين الأكراد

أردوغان

اتهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان أوروبا يوم الأحد بتشجيع الإرهاب من خلال دعمها لحزب العمال الكردستاني وقال إنه لا يهتم بأن تصفه أوروبا بدكتاتور وهو يقضي على الجماعة الكردية المسلحة والمتعاطفين معها.

وبحسب رويترز قال في كلمة بثها التلفزيون “أوروبا بأكملها تشجع الإرهاب. حتى رغم أنهم أعلنوا حزب العمال الكردستاني تنظيما إرهابيا… نرى كيف يتحرك حزب العمال الكردستاني بحرية وراحة في أوروبا.

“لا أهتم إذا وصفوني بالدكتاتور أو أي وصف آخر. الكلام يدخل من أذن ويخرج من الأخرى. ما يهم هو ما يصفني به شعبي.”

وكانت تركيا أثارت انتقادات دولية بعد اعتقال يوم الجمعة زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض في البرلمان ضمن تحقيق عن الإرهاب. وتتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه الحزب.

وقال إردوغان إن البرلمانيين الذين يتصرفون كإرهابيين يجب أن يعاملوا على هذا الأساس. وقال إن النظام القضائي في تركيا مستقل وليس لأحد حتى هو الحق أو السلطة للتدخل في العملية القضائية.

 

 

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