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أردوغان : أوروبا تشجع الإرهاب عبر دعم «العمال الكردستاني»

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أردوغان : أوروبا تشجع الإرهاب عبر دعم «العمال الكردستاني» أردوغان : أوروبا تشجع الإرهاب عبر دعم «العمال الكردستاني»

أردوغان

 اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أوروبا بتشجيع الإرهاب من خلال دعمها لحزب العمال الكردستاني.

وقال أردوغان فى كلمة بثها التلفزيون التركي وأوردتها قناة “سكاي نيوز” – “إنه لا يهتم بأن تصفه أوروبا بالديكتاتور وهو يقضي على الجماعة الكردية المسلحة والمتعاطفين معها وأن المهم بالنسبة له ما يصفه به شعبه”، مضيفًا أن أوروبا بأكملها تشجع الإرهاب، وذلك رغم أنهم أعلنوا حزب العمال الكردستانى تنظيمًا إرهابيًا.

وشدد أردوغان على أن البرلمانيين الأكراد الذين يتصرفون كإرهابيين يجب أن يعاملوا على هذا الأساس، مؤكدًا أن النظام القضائى فى تركيا مستقل تمامًا ولا يوجد أحد يستطيع التدخل في العملية القضائية.

وعن قضية اللاجئين فى تركيا، أشار أردوغان إلى أن الاتحاد الأوروبي وعد بدفع ثلاثة مليارات يورو لتركيا لمساعدتها في إيواء المهاجرين السوريين، لكن أنقرة لم تحصل حتى الآن سوى على ما يتراوح ما بين 200 إلى 300 مليون يورو.

وفى سياق آخر، أوضح الرئيس التركى أن قوات “درع الفرات” المدعومة من تركيا في شمال سوريا باتت على بعد 12 إلى 13 كيلومترًا من مدينة الباب لطرد تنظيم داعش منها.

وكانت تركيا أثارت انتقادات دولية بعد اعتقال زعيمي حزب الشعوب الديمقراطي ثانى أكبر حزب معارض فى البرلمان -الجمعة الماضي- ضمن تحقيق عن الإرهاب.

وتتهم حزب الشعوب الديمقراطي بأن له صلات بحزب العمال الكردستاني وهو ما ينفيه الحزب.

أ ش أ

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