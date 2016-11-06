القبض على عامل لاتجاره في الأسلحة النارية بالمعصرة

ألقت الأجهزة الأمنية بقسم المعصرة، بالتنسيق مع مديرية أمن القاهرة، القبض على عامل بمحل كاوتش يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية.

ووردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة المعصرة أن «أبانوب ك. ع»، 24 عامل بمحل كاوتش، كائن بدائرة القسم ومقيم بذات العنوان، يزاول نشاطًا غير مشروع في مجال الاتجار بالأسلحة النارية، وأنه يحوز تلك الأسلحة بمسكنه.

وتمكن ضباط وحدة مباحث قسم المعصرة من ضبطه، وعثر بمسكنه على 3 أسلحة نارية عبارة عن بندقية خرطوش تركي الصنع عيار 12 مم، وبندقية خرطوش 12 إنجليزي الصنع، و10 طلقات خرطوش.

وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية المضبوطة بقصد الاتجار، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.