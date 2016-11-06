بنك القاهرة يطرح شهادة «البريمو جولد» بعائد يصل إلى 20%

أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادة «البريمو جولد» بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهرًا، يصرف عائدها كل 3 شهور، إلى جانب إصدار شهادة «البريمو سوبر» لمدة 3 سنوات، بعائد ثابت 16% سنويًا يصرف كل شهر.

وأكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، أنه لا يوجد حاليًا أي قيود على السحب بالدولار.

ولفت الزاهد إلى أن حصيلة مصرفة من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين – من العملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت بمعدلات أكبر عند مقارنتها في الأيام الطبيعية؛ ما يؤكد أن ما اتخذه البنك المركزي من إجراءات إيجابية أتت ثمارها.

وأشار المسؤل البنكي إلى أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية يعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر، كما أن له تأثيرًا إيجابيًا على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

أ ش أ