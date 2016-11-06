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افتتاح قناة دبي المائية رسمياً 9 نوفمبر الجاري

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افتتاح قناة دبي المائية رسمياً 9 نوفمبر الجاري افتتاح قناة دبي المائية رسمياً 9 نوفمبر الجاري

تسابق هيئة الطرق والمواصلات في دبي الزمن في هذه الأثناء للانتهاء من أدق التفاصيل قبل افتتاح قناة دبي المائية بشكل رسمي، حيث من المقرر أن يتم الافتتاح رسمياً يوم الأربعاء المقبل التاسع من نوفمبر الجاري .

وتعد قناة دبي المائية معجزة من معجزات دبي التي لا تعرف المستحيل، سواء من حيث الفكرة أو من حيث التنفيذ والأهم من حيث سرعة الإنجاز .

وستشكل قناة دبي المائية التي تربط الخليج التجاري بجميرا إضافة جمالية لدبي عموما وللمنطقة التي تمر القناة عبرها على وجه الخصوص والتي تتحول بشكل تدريجي إلى واحدة من أجمل الوجهات التي يقصدها الناس للاستمتاع والترفيه وسط أجواء ساحرة .

في المقطعين التاليين مشاهد تجريبية لشلال القناة الذي يضفي لمسة سحرية عليها .

 

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