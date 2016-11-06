مذيعة النهار بعد وضعها ضمن «قوائم اغتيالات الإخوان» : الأعمار بيد الله

قالت الإعلامية أسماء مصطفى، إن ما يحدث الآن من أزمات، هي “رواسب” من السنين الماضية، لأنه لم يكن هناك من يملك شجاعة مواجهة الشعب بحقيقة الأوضاع، وبأن هناك ضرورة لمشاركة جميع فئات الشعب للتخلص من هذه الأزمات، التي تعاني منها الدولة ككل.

وتابعت “مصطفى” تصريحاتها خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج “نهار جديد” الذي تقدمه عبر فضائية النهار، موضحةً أن الشارع بحاجة لانتشار أمني مكثف لمراقبة الأسواق، حتى لا يتم استغلال نسب الزيادة التي أقرتها الحكومة، ورفعها أضعافًا مضاعفة على الشعب، حيث ناشدت جميع المواطنين بضرورة الإبلاغ عن أي سائق يرفع “التسعيرة” لأكثر مما وضعته الدولة، قائلةً “انت كمواطن ما تسكتش على حقك.. ليه تسيب حد يستغل ظروفك.. من غير خناقه مع السواق روح بلغ عنه ..وما بقتش محتاج دلوقت تروح القسم تعمل محضر.. عربيات الاقسام بقت متنقلة دلوقت وهتجيلك لحد عندك”.

أضافت أنها “مش زعلانه” على قيمة الجنيه بعد تعويمه، بشرط أن يكون لدينا انتاج، لافتةً إلى أنه نتيجة الخلل الرهيب في ميزانية الدولة، تم رفع الدعم عن جزء من تكلفة المنتجات البترولية، ولم يتم رفع الدعم بشكل كامل، مؤكدةً أن جميع فئات الشعب متضررة من الأوضاع، لكن هناك فئة هي الأكثر تضررًا، وهي فئة محدودي الدخل، لذا يجب علينا جميعًا أن نتكاتف لمساندتهم.

على صعيد آخر، أشارت مذيعة النهار إلى ما تم إعلانه مؤخرًا من قوائم الاغتيال التي أعلنتها جماعة الإخوان المسلمين، والتي ضمت اسمها لأول مرة، حيث أكدت أنها لا تهتم بهذه الأمور، فالأعمال بيد الله وما أراده الله سيكون، لكن هذا ليس جديدًا على التاريخ الدموي لهذه الجماعة.