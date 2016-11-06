شرطة هونج كونج تستخدم رذاذ الفلفل لتفرقة احتجاج

استخدمت شرطة هونج كونج رذاذ الفلفل لتفريق محتجين يوم الأحد مع تجمع مئات النشطاء خارج مكتب ممثل بكين في الجزيرة للتظاهر ضد تدخل الحكومة القانوني الوشيك لكبح حركة وليدة تطالب بالاستقلال.

واندلعت اشتباكات طفيفة مع إلقاء محتجين زجاجات على الشرطة. واعتُقل محتج واحد على الأقل كما أصيب نحو 20 محتجا برذاذ الفلفل.

ومن المتوقع أن تصدر لجنة تابعة للمجلس الوطني لنواب الشعب وهو البرلمان الصيني قرارا يوم الاثنين لمنع المشرعين المنتخبين في الآونة الأخيرة ياو واي تشينج (25 عاما) وباجيو ليونج (30 عاما) من تولي منصبيهما.

وكان النائبان أثارا جدلا ساخنا عندما أعلنا ولاءهما لإقامة “دولة هونج كونج” ورفعا لافتة كتب عليها “هونج كونج ليست الصين” أثناء أداء اليمين في برلمان هونج كونج في أكتوبر.

ولم يُقبل منهما اليمين وتنظر محاكم محلية في دعوى أقامتها حكومة هونج كونج لحرمانهما من إعادة أداء اليمين.