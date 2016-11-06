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السفارة المصرية في مسقط توفد بعثة قنصلية لمدينة «صلالة»

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السفارة المصرية في مسقط توفد بعثة قنصلية لمدينة «صلالة» السفارة المصرية في مسقط توفد بعثة قنصلية لمدينة «صلالة»

 

السفير صبرى مجدى سفير فى عمان – أرشيفية

قال السفير صبري مجدي سفير مصر في سلطنة عمان إن السفارة قامت بإيفاد بعثة قنصلية لمدينة صلالة بمحافظة ظفار، والتي تبعد حوالى 1100 كم من العاصمة مسقط يومي 28 و29 أكتوبر 2016، برئاسة سكرتير ثان أحمد عبد الآخر، وذلك حرصا منها على التواصل مع أبناء الجالية المصرية في صلالة، وسعيًا منها لتقديم خدماتها القنصلية الخاصة بالمواطنين بأسرع وأفضل طريقة ممكنة، الأمر الذي كان محل ترحيب وتقدير من أبناء الجالية المصرية في صلالة.

وأضاف سفير مصر في سلطنة عمان أن تلك المهمة تأتي فى إطار المهام القنصلية التي تقوم بها السفارة لصلالة بشكل دوري، حيث يتواجد بها حوالي 15 ألف مصري، وذلك في إطار الجهود التي تقوم بها السفارات المصرية بالخارج لدعم تواصلها مع أبناء الجاليات المصرية، فضلًا عن حرص السفارات والقنصليات على تقديم خدماتها القنصلية بأسرع وأفضل طريقة ممكنة.

جدير بالذكر، أن عدد أبناء الجالية المصرية في سلطنة عمان يقدر بحوالي 55 ألف يحظون بالرعاية الكريمة في سلطنة عمان تحت القيادة الحكيمة للسلطان قابوس بن سعيد آل سعيد، ويلقون نفس المعاملة للمواطن العماني، وتحرص السلطات العمانية على حماية وحصول المواطن المصري المقيم بالسلطنة على كافة حقوقه وفقًا للقوانين المعمول بها فى سلطنة عمان في ضوء العلاقات التاريخية والأخوية المتميزة التي تربط بين البلدين والشعبين الشقيقين.

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