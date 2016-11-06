وصول 1595 رأسًا من العجول الحية إلى ميناء أبو طرطور بالبحر الأحمر

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قال ملاك يوسف المتحدث الإعلامى لهيئة موانىء البحر الأحمر، بأن ميناء أبو طرطور، استقبل السفينة "النورس"، وعلى متنها 1595 رأسًا من العجول الحية تزن 2580 طنًا، قادمة من ميناء "سواكن" بالسودان لصالح هيئة السلع التموينية.

وقال المتحدث الإعلامى، فى تصريحات صحفية له اليوم الأحد، إن لجنة من هيئة الرقابة على الصادرات والواردات والحجر البيطرى بسفاجا تقوم بفحص الشحنة ظاهريًا قبل نقلها للحجر البيطرى بالغردقة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو فحص الشحنة، والتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها وطرحها بالأسواق والمجمعات الاستهلاكية، موضحًا أن اللواء هشام أبو سنة رئيس الهيئة شدد على كافة الجهات العاملة بالميناء باتخاذ ما يلزم من إجراءات قبل السماح بالإفراج عن الشحنة.

وأكد أن ميناء الزيتيات يستعد اليوم لاستقبال السفينة "جاز إيجين"، وعلى متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع السعودى، مشيرًا إلى أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة العبارة "الرياض"، وعلى متنها 372 راكبًا و61 سيارة و6 شاحنات والسفينة "بوسيدون اكسبريس"، وعلى متنها 92 راكبًا و98 شاحنة.