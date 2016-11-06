26 معلما بجنوب سيناء يطالبون بتعيينهم لعملهم بالحصة منذ سنوات

كتب سيد الخلفاوى

طالب 26 مدرسا بالحصة بمحافظة جنوب سيناء بتعيينهم بالتربية والتعليم بعد عملهم بالحصة منذ سنوات، لسد العجز الموجود بمدارس المحافظة،منذ عام 2013، وكان وزير التربية والتعليم اصدر قرارا فى عام 2013 بمنع التعاقد بالحصة وتقنين أوضاعهم، وكان من المقرر أن يتم تقنين أوضاعهم عقب صدور القرار أسوة بباقى المحافظات، ولكن المحافظة فصلتهم، وبعد طلب المدرسين العودة مرة أخرى فى 2014 وافق المحافظ على عودتهم لوجود عجز فى المدرسين للعمل بالحصة مقابل جنيهين للحصة، ولكن تم فصلهم بعد 3 أشهر من عملهم دون مبرر، فقدموا فى مسابقة 30 ألف معلم الأخيرة وجاءوا على قوائم الانتظار.

وأكد المعلمون أنهم طالبو بتعيينهم ضمن 500 معلم أعلنت المحافظة مؤخرا عن احتياجها لهم، دون التقيد بشروط المسابقة كما وعدهم المحافظ، حيث أن الواء خالد فودة وافق على الطلب المقدم منهم منذ شهر تقريبا باستثنائهم من شروط المسابقة.

وفوجئ المعلمون برفض مديرية التربية والتعليم بجنوب سيناء تنفيذ قرار المحافظ بتعيين الـ 26 معلما على الرغم من أحقيتهم للتعيين منذ 2013.

وقال ابراهيم الشال معلم لغة عربية ، وأحد المدرسين المتضررين، أنهم ألتقوا باللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منذ أيام خلال انعقاد المجلس التنفيذى للمحافظة الأخير، وأخبرهم أنه يجرى فى اجراءات تعيينهم، وطالبهم بعدم مقابلته مره أخرى، مشيرا إلى أنهم عند سؤالهم بمديرية التربية والتعليم بالمحافظة تأكدوا بعدم صدور أى قرارات بشأنهم.

وأكد الشال انهم يرفضون التقدم ضمن المسابقة الاخيرة بالمحافظة لأن من شروطها أن يكون المتقدم من أبناء المحافظة، مشيرا إلى أنهم غيروا أماكن إقامتهم منذ أكثر من 10 سنوات، معلنا تضرره من شروط المسابقة التى تقتصر على مواليد المحافظة فقط.

وقال إبراهيم الشال أنهم طبقا لعملهم فى التعليم منذ سنوات أصبح لديهم الخبرة الكافية وخاصة أن من بينهم من عمل ما يقرب من 7 سنوات فى التعليم بالمحافظة.