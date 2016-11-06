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رئيس جامعة طنطا يوقع عقود الخطة الرابعة للمشروعات البحثية

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رئيس جامعة طنطا يوقع عقود الخطة الرابعة للمشروعات البحثية رئيس جامعة طنطا يوقع عقود الخطة الرابعة للمشروعات البحثية

الأحد، 06 نوفمبر 2016 04:26 م

> الغربية - مصطفى عادل

وقع الدكتور إبراهيم عبد الوهاب سالم نائب رئيس جامعة طنطا للدراسات العليا والبحوث والقائم بعمل رئيس الجامعة  عقود المشروعات البحثية الممولة من صندوق البحوث بجامعة طنطا(الخطة الرابعة) لعام 2016-2018 والتي وافق عليها مجلس الجامعة بجلسته المنعقدة بتاريخ 31/5/2016 وعددها 5 مشروعات بينية تم اختيارها من بين 49 مقترح بحثي وتتعامل تلك المشروعات مع قضايا البيئة والنانو تكنولوجي وإدارة الموارد المائية وحماية المحاصيل الاقتصادية.

 

 

 


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