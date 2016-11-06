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مقتل وإصابة 13 شخصًا جراء سقوط قذيفتين على مستشفى بريف دمشق

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مقتل وإصابة 13 شخصًا جراء سقوط قذيفتين على مستشفى بريف دمشق مقتل وإصابة 13 شخصًا جراء سقوط قذيفتين على مستشفى بريف دمشق

ارشيفية

قتل شخص، وأصيب 12 آخرون بجروح، جراء اعتداء تنظيم جيش الإسلام بقذيفتين صاروخيتين على مستشفى تشرين العسكري فى منطقة برزة بريف دمشق.

ونقلت وكالة الأنباء السورية “سانا” عن مصدر عسكري قوله إن التنظيمات المسلحة المنتشرة فى منطقة دوما بالغوطة الشرقية استهدفت ظهر اليوم الأحد، مستشفى تشرين العسكري بقذيفتين صاروخيتين ما تسبب بمقتل شخص وإصابة 12 آخرين.

فى سياق متصل، أصيب شخصان جراء تفجير إرهابيين عبوة ناسفة بين قريتى داما وعريقة فى ريف السويداء الشمالي الغربي.

وذكر مصدر فى قيادة الشرطة أن “عبوة ناسفة زرعها إرهابيون على الطريق الواصل بين قريتي داما وعريقة بمنطقة اللجاة انفجرت عند مرور سيارة يستقلها شخصان ما أدى إلى انقلابها وإصابتهما بجروح نقلا على أثرها إلى مستشفى السويداء الوطني”.

من ناحية أخرى لقى 11 مدنيا بينهم نساء وأطفال، اليوم الأحد، فى قصف جوى على مدينة الدانا بريف إدلب شمالى سوريا.

ونقلت قناة “سكاى نيوز” مصادر ميدانية قوله “إن الغارات ركزت على مناطق المدنيين، وإن من بين الضحايا أطفال ونساء”.

وأضافت المصادر أن مناطق بريف إدلب وحلب تعرضت لغارات جوية بالصواريخ، استهدفت عشرات المناطق، خلال الساعات الماضية، خلفت ضحايا مدنيين ما بين قتيل وجريح.

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أونا

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