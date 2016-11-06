رئيس الأركان الفريق محمود حجازي يشكر المواسين له في وفاة والدته

توجه الفريق محمود حجازي، رئيس أركان القوات المسلحة، ببالغ الشكر والتقدير لكل من شاطره أحزانه في وفاة والدته.

ونشر المتحدث العسكري، العميد محمد سمير، برقية، عبر صفحته الرسمية بـ”فيسبوك”، جاء فيها: “يتوجه الفريق محمود حجازي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببالغ الشكر والتقدير لكل من شاطره أحزانه في وفاة والدته، داعيًا الله – عز وجل – أن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء .. إن لله وإن إليه راجعون”.

كانت والدة الفريق محمود حجازى، قد توفت صباح أمس السبت، وتم تشييع الجنازة بعد ظهر أمس، بمسجد المشير طنطاوى، بحضور رئيس الأركان، وقادة الأفرع الرئيسية وقائد المنطقة المركزية وعدد من كبارة قادة القوات المسلحة، وأقيم العزاء بمسجد المشير طنطاوى ، مساء أمس.

وأوفد الرئيس عبد الفتاح السيسى، العميد أركان حرب أيمن فاروق أحمد شكرى، مندوبًا عن مؤسسة الرئاسة، للمشاركة بالجنازة.