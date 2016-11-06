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الجيش الجزائري يعثر على كمية أسلحة وصواريخ كبيرة

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الجيش الجزائري يعثر على كمية أسلحة وصواريخ كبيرة الجيش الجزائري يعثر على كمية أسلحة وصواريخ كبيرة

ارشيفية

عثرت السلطات الجزائرية، اليوم الأحد، على كمية كبيرة من الأسلحة والصواريخ والذخيرة، حسبما أفاد به بيان لوزراة الدفاع الوطني.

وأوضح البيان، أن الأسلحة التي ضبطها الجيش الوطني الشعبي بأدرار في الناحية العسكرية الثالثة، تتمثل في 20 مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف، وبندقيتين نصف آليتين من نوع سيمونوف.

أما الذخيرة والصواريخ فمتمثلة بحسب البيان في 28 قنبلة يدوية و17 صاروخا عيار 57 ملم خاص بالحوامات، سلة لإطلاق الصواريخ خاصة بالحوامات، و20 مخزنا لذخيرة متنوعة، و27 مشعلا خاص بالقنابل اليدوية بالإضافة إلى 200 مطلقة من مختلف العيارات.

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