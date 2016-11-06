القوات العراقية تحرر 12 قرية من “داعش” جنوب غربي الموصل

تمكنت القوات العراقية المشتركة من تحرير 12 قرية من قبضة تنظيم “داعش” الإرهابي بمحور الجنوب الغربي، أمس السبت، وواصلت تطهير الأحياء المحررة شرق مدينة الموصل مركز محافظة نينوي شمالي العراق.

وقال قائد عمليات “قادمون يا نينوى” الفريق عبد الأمير رشيد يارالله، في إيجاز الموقف العسكري لعملية تحرير الموصل، إن قوات الشرطة الاتحادية وعمليات تحرير نينوى تمكنت بمحور الجنوب الغربي من تحرير ناحية “حمام العليل” بالكامل ورفع العلم العراقي فوق مبانيها وتحرير 6 قرى هي: العربيد، وسوادي، وطيبة، والصلاحية، والمشراق، وتل الذهب، ومبنى كلية الزراعة بمدخل الناحية.

وفي محور الجنوب الشرقي، توغلت قوات الفرقة المدرعة التاسعة ولواء الثالث الفرقة الأولى بالجيش في أحياء الساحل الأيسر شرقي مدينة الموصل وواصلت تطهير حي الإنتصار والطرق والمباني من فلول داعش، واستمرت قوات “مكافحة الإرهاب” في تطويق وتطهير أحياء الكرامة والملايين والخضراء والزهراء وكركوكلي وعدن والذهبي.

وفي المحور الشمالي للعمليات، واصلت فرقة المشاة 16 بالجيش تطهير المناطق المحررة في انتظار أوامر جديدة، وحررت قوات “الحشد الشعبي” 6 قرى وهي: الفارسية السفلى وبطيشة وخربة عبادة الشرقي وعبادة الغربي وخربة حمادي وخربة علي علو، وتأمين الطريق الاستراتيجي من عين الجحش الى تقاطع “عداية”.