مقتل صياد بطلق خرطوش على يد مجهول داخل بحيرة المنزلة فى الدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقى صياد مصرعه داخل بحيرة المنزلة، اليوم الأحد، أثناء عمله بالصيد داخل البحيرة من مصدر مجهول.

تلقى اللواء مصطفى النمر مدير أمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية، بوصول بلاغ من مستشفى المطرية، بوصول "عبدة أحمد أحمد إبراهيم" 33 سنة صياد، مقيم قرية العصافرة التابعة لدائرة مركز المطرية، مصابا بطلق خرطوش فى الجهة اليسر بالصدر، ما أدى إلى وفاته.

وبسؤال أحد مرافقيه، أقر بأن المجنى عليه كان يقوم بالصيد داخل منطقة الجميل التابعة لقسم الزهور ببورسعيد بلانش خاص به، فقام مجهول بإطلاق النار عليه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتم التنسيق مع مديرية أمن بورسعيد للكشف عن الجناة.