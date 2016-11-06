قطار يدهس شقيقين كانا يستقلان توك توك بالدقهلية

الدقهلية - شريف الديب

لقي شقيقان مصرعهما تحت عجلات قطار المنصورة المطرية خلال عبورهما المزلقان بالتوك التوك.

تلقي اللواء مصطفي النمر مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء مجدي القمري مدير مباحث المديرية بوقوع حادث تصادم بين قطار المنصورة المطرية رقم 214 القادم من المطرية وتوك توك أثناء عبوره مزلفان القطار أمام قرية ميت خضير التابعة لمركز شرطة المطرية.

وعلى الفور انتقل الرائد حمدي الطنبولي رئيس مباحث المنزلة إلى مكان البلاغ وتبين وفاة كلا من محمد عبد الغفار 60 سنة مقيم قرية المنزلة الجديدة وشقيقه عبده 55 سنة ومقيم بورسعيد ، بعد أن دهسهما القطار أثناء استقلالهما التوك التوك وتم نقل أشلاءهما إلى مستشفي المنزلة العام وتحرير محضر بالواقعة وجاري عرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.