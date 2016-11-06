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جاريث بيل يهدي ريال مدريد فوزًا بهدفين في 8 دقائق

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جاريث بيل يهدي ريال مدريد فوزًا بهدفين في 8 دقائق جاريث بيل يهدي ريال مدريد فوزًا بهدفين في 8 دقائق

جاريث بيل

قاد جاريث بيل ريال مدريد للفوز على ضيفه ليجانيس 3-صفر، ويوسع الفارق في صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم يوم الأحد، بعدما  هدفين في غضون ثماني دقائق.

وأصبح رصيد ريال مدريد 27 نقطة بفارق خمس نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني الذي سيخوض مباراة صعبة في وقت لاحق يوم الأحد على أرض اشبيلية.

وبحسب “رويترز” ظل رصيد ليجانيس الوافد الجديد على المسابقة عشر نقاط من 11 مباراة في المركز 17.

وسجل بيل هدفه الأول في الدقيقة 38 عندما تسلم تمريرة طويلة داخل منطقة الجزاء ليراوغ حارس ليجانيس ويضع الكرة في الشباك.

وبعدها بثماني دقائق حول الألماني توني كروس تمريرة عرضية من ركلة حرة اصطدمت بصدر الفارو موراتا لتصل إلى بيل الذي أودعها في المرمى في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع.

وقبل النهاية بربع ساعة تلقى موراتا تمريرة من كروس انفرد على إثرها بحارس الضيوف ليضع الكرة في الشباك بتسديدة قوية.

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