أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

كوسوفو: اعتقال 7 أشخاص متهمين بالتخطيط لهجمات في البلقان

Google+ Print
كوسوفو: اعتقال 7 أشخاص متهمين بالتخطيط لهجمات في البلقان كوسوفو: اعتقال 7 أشخاص متهمين بالتخطيط لهجمات في البلقان

صورة أرشيفية

قال المدعي العام في كوسوفو إن سبعة أشخاص اعتقلوا الأسبوع الماضي كانوا يخططون لشن هجمات في البلقان ويتلقون التعليمات من متشددين في سوريا.

واعتقلت شرطة مكافحة الشغب الرجال السبعة في ثلاث بلدات يوم الجمعة وسجنوا بعد ذلك لمدة 30 يوما انتظارا للتحقيق معهم في بريشتينا.

وأظهرت وثيقة من مكتب الادعاء اطلعت عليها رويترز أن الرجال السبعة لهم صلات بأشخاص في دول مجاورة مثل مقدونيا وألبانيا وأن مشتبه بهم آخرون من التنظيم ما زالوا طلقاء.

ولم تشهد كوسوفو أي هجمات لمتشددين على أراضيها لكن 200 شخص على الأقل اعتقلوا أو جرى التحقيق معهم في مزاعم عن جرائم تتعلق بتنظيم الدولة الإسلامية. وذهب نحو 300 من كوسوفو للقتال في صفوف التنظيم في سوريا والعراق.

وبحسب رويترز قال المدعي العام “كانوا يخططون لهجمات إرهابية على أراضي البلقان وأولا في كوسوفو. خططوا لمهاجمة مبان مختلفة منها المؤسسات الأمنية.”

وأفادت الوثيقة أن الرجال يريدون تأسيس ذراع إقليمية لتنظيم الدولة الإسلامية وأحدهم أمضى بعض الوقت بالفعل في القتال في صفوف التنظيم في سوريا.

وكانت هيئات أمنية محلية وإقليمية منها حلف شمال الأطلسي وبعثة الشرطة التابعة للاتحاد الأوروبي تشعر بالقلق من أن يشكل العائدون من مناطق القتال تهديدا للأمن لكن لم تقع أي هجمات حتى الآن في كوسوفو.

ولم يوجه الادعاء اتهامات بعد للمجموعة.

وقال ناصف حساني محامي أحد المعتقلين إنه سيطعن في قرار سجن موكله.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا