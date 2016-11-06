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رويترز: التداولات بين البنوك في مصر بلغت 184.9 مليون دولار

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رويترز: التداولات بين البنوك في مصر بلغت 184.9 مليون دولار رويترز: التداولات بين البنوك في مصر بلغت 184.9 مليون دولار

أرشيفية

قالت وكالة رويترز، اليوم الأحد، إن قيمة تداولات الدولار في سوق ما بين البنوك في بلغت 184.9 مليون دولار.

وأضافت : “بلغ أعلى سعر للدولار في أول يوم للتداول الحر بين البنوك في مصر منذ تحرير سعر الصرف يوم الخميس الماضي 16.55 جنيه”.

وأعلن البنك المركزي تعويم الجنيه يوم الخميس وخفض قيمته بمقدار الثلث تقريبا في البداية مقارنة بالسعر الرسمي البالغ 8.8 جنيه للدولار حينئذ ثم تراجعت العملة المحلية أكثر.

ولم تعلن مصر بعد أي أرقام رسمية عن حصيلة بيع أو شراء الدولار في البنوك منذ تحرير سعر الصرف الخميس الماضي لكن صحفا محلية قالت يوم السبت إن الحصيلة المبدئية بلغت 80 مليون دولار.

 

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