حبس 30 إرهابيًا في محاولتي اغتيال علي جمعة والنائب العام المساعد

أمر المستشار خالد ضياء الدين المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، اليوم الأحد، بحبس 30 متهما من عناصر الكيانات المسلحة التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تباشرها النيابة، في محاولتي اغتيال الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق والمستشار زكريا عبد العزيز عثمان النائب العام المساعد ووقائع إرهابية أخرى.

وتبين من التحقيقات أن المتهمين يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية، وشكلوا خلايا إرهابية تستهدف ارتكاب عمليات إرهابية واغتيالات بإيعاز من قيادات الإخوان الهاربين في الخارج، وأنهم خططوا لارتكاب العديد من العمليات الإرهابية التي تنطوي على اغتيالات لشخصيات عامة وتفجيرات تستهدف منشآت الدولة ومؤسساتها.

وأسندت النيابة إلى المتهمين اتهامات عدة في مقدمتها إنشاء وتكوين تنظيم إرهابي، بالمخالفة لأحكام القانون بقصد الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق والحريات العامة والإضرار بالسلام الاجتماعي، والقيام بأعمال عدائية ضد مؤسسات الدولة وسلطاتها والشخصيات العامة وقوات الشرطة والقوات المسلحة.

كما تضمنت الاتهامات المسندة إلى المتهمين، حيازة وإحراز أسلحة نارية وذخائر مما تستعمل عليها والتي لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وحيازة عبوات مفرقعة ومواد مما تدخل في صناعة المتفجرات مما لا يجوز حيازتها أو إحرازها.

وكشفت التحقيقات أن المتهمين هم الذين نفذوا محاولة اغتيال الدكتور علي جمعه بإطلاق الرصاص عليه بمدينة السادس من أكتوبر، وكذا محاولة اغتيال المستشار زكريا عبد العزيز عثمان باستخدام سيارة مفخخة بالقرب من منزله بالقاهرة الجديدة.