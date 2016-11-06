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رئيس وزراء تركيا: المعارضة الكردية قدمت التمويل للإرهاب

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رئيس وزراء تركيا: المعارضة الكردية قدمت التمويل للإرهاب رئيس وزراء تركيا: المعارضة الكردية قدمت التمويل للإرهاب

رئيس الوزراء التركي

قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم يوم الأحد إن حزب الشعوب الديمقراطي المعارض المؤيد للأكراد قدم التمويل للإرهاب وإن كل من يؤذي البلاد سيدفع الثمن.

وأضاف في كلمة نقلها التلفزيون “ندعوكم منذ سنوات للقول إنكم ضد الإرهاب والتنظيمات الإرهابية. ولم تنصتوا … لسنوات نقلوا الأموال التي أرسلناها إلى البلديات للإرهاب.”

وبحسب رويترز قال يلدريم إن “أي شخص يضر بهذا البلد سيدفع الثمن وما من سبيل آخر. ليس فقط من يفجرون ويحرقون بل من يدعمون الإرهاب.”

وتقول إن حزب الشعوب الديمقراطي على صلة بحزب العمال الكردستاني الذي يشن حركة تمرد في سبيل منح الأكراد الحكم الذاتي. وينفي حزب الشعوب الديمقراطي ثاني أكبر حزب معارض بالبرلمان التركي أي صلات مباشرة له بحزب العمال الكردستاني.

وأعلن حزب الشعوب الديمقراطي عن مقاطعة جزئية للبرلمان يوم الأحد بعد اعتقال رئيسيه. وقال يلدريم إنه إذا لم يحضر نواب الحزب جلسات البرلمان فإنهم بذلك يخونون الشعب التركي.

 

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