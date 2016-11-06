بنك القاهرة يطرح شهادة «البريمو جولد» بعائد يصل 20%

أعلن بنك القاهرة عن طرح شهادة “البريمو جولد” بعائد ثابت 20% لمدة 18 شهراً، يصرف عائدها كل 3 شهور، إلى جانب إصدار شهادة “البريمو سوبر” لمدة 3 سنوات بعائد ثابت 16% سنوياً يصرف كل شهر.

وأكد منير الزاهد، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للبنك، أنه لا يوجد حالياً أي قيود على السحب بالدولار.

ولفت الزاهد ان حصيلة مصرفه من تنازلات العملاء – شراء العملة من المواطنين – من العملات الأجنبية بعد تحرير سعر الصرف ارتفعت بمعدلات أكبر عند مقارنتها فى الأيام الطبيعية؛ ما يؤكد أن ما اتخذه البنك المركزى من إجراءات إيجابية أتت ثمارها .

واشار المسؤل البنكي أن وجود سعر موحد لتداول العملات الأجنبية يعكس مصداقية نظام الصرف الأجنبي بمصر، كما أن له تأثيراً إيجابياً على تدفق الاستثمارات الأجنبية.

أ ش أ