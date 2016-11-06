أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

«الخارجية» تدين التفجيرين الانتحاريين في مدينتي تكريت وسامراء بالعراق

Google+ Print
«الخارجية» تدين التفجيرين الانتحاريين في مدينتي تكريت وسامراء بالعراق «الخارجية» تدين التفجيرين الانتحاريين في مدينتي تكريت وسامراء بالعراق

سامح شكري – وزير الخارجية

أدان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، بأشد العبارات الهجومين الانتحاريين الإرهابيين اللذين وقعا اليوم الأحد، في مدينتي تكريت وسامراء بالعراق، وأسفرا عن وفاة نحو 20 شخصًا، وإصابة ما يزيد عن ثلاثين آخرين، معربا عن تعازي جمهورية العربية – حكومة وشعبا – للحكومة العراقية ولأسر الضحايا.

وأكد المتحدث باسم الخارجية، في بيان له اليوم، على وقوف مصر وتضامنها الكامل مع جمهورية العراق في مواجهة ظاهرة الإرهاب التي تستهدف زعزعة أمنها واستقرارها، مجددا موقف مصر الثابت القائم على ضرورة تكاتف الجهود الدولية لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي تتنافى مع كافة المبادئ والقيم الإنسانية، والعوامل المؤدية لها ووقف مصادر تمويلها.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد

مساء dmc - رئيس بنك مصر : ضحايا الإرهاب من كل فئات المجتمع ولم يرتكبوا جريمة في حق واحد

مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية

مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر

مساء dmc - مكرم محمد أحمد لـ نجل الشهيد اللواء كمال عثمان : إرفع هامتك أنت إبن الشهيد إبن مصر