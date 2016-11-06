رئيس الوزراء الروسي يزور إسرائيل الأسبوع الجاري

أعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء الروسي، ديمتري ميدفيديف، سيزور إسرائيل الأسبوع الجاري.

وقال أوفير جندلمان، المتحدث بلسان نتنياهو، نقلا عنه، خلال جلسة الحكومة الإسرائيلية الأسبوعية، اليوم “هذه الزيارة تعكس مواصلة توطيد العلاقات الثنائية بين روسيا واسرائيل”.

وتكثف إسرائيل من اتصالاتها مع موسكو، منذ بدء الأخيرة عملياتها العسكرية المباشرة في سوريا.

وسبق أن شكلت الدولتان، في سبتمبر 215 فريق تنسيق، لمنع حدوث “أي إطلاق نار غير مقصود في سوريا”.

وكانت القناة الثانية للتلفزيون الإسرائيلي، قد نشرت بداية الأسبوع، مقابلة مع “ميدفيديف”، أعرب فيها عن استعداد روسيا، لبذل “جهود أكثر نشاطا لاستئناف عملية السلام مع الفلسطينيين”.

وفي موضوع آخر، قال نتنياهو، خلال جلسة الحكومة اليوم، إنه ينتظر من الولايات المتحدة الأمريكية، أن تبقى متمسكة بالمبدأ القائل إن “الصراع الفلسطيني الإسرائيلي لن يحل إلا من خلال تفاوض مباشر دون شروط مسبقة”.

وأضاف:” بغض النظر عمن سينتخب رئيسا أو رئيسة للولايات المتحدة، إنني مقتنع بأن العلاقات الإسرائيلية الأمريكية المتينة ستبقى كذلك وستزداد متانة”.