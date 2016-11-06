أردوغان: القوات المدعومة من تركيا اقتربت من بلدة الباب السورية

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الأحد إن القوات المدعومة من تركيا في شمال سوريا تهدف إلى طرد تنظيم الدولة الإسلامية جنوبا من بلدة الباب وإنها أصبحت على بعد 12 أو 13 كيلومترا عن البلدة.

وبدأت تركيا عملية في شمال سوريا في أغسطس آب دعما لمقاتلين أغلبهم من التركمان والعرب في محاولة لطرد مقاتلي التنظيم المتشدد من الحدود السورية التركية والحيلولة دون سيطرة فصائل كردية مسلحة على أراض.

وبحسب رويترز قال إردوغان إن الاتحاد الأوروبي وعد بدفع ثلاثة مليارات يورو لتركيا لمساعدتها في إيواء المهاجرين السوريين لكن أنقرة لم تحصل حتى الآن سوى على ما يتراوح بين 200 و300 مليون يورو.