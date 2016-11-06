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الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يقترح خطة جديدة للهجرة

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الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يقترح خطة جديدة للهجرة الحزب الديمقراطي الاشتراكي الألماني يقترح خطة جديدة للهجرة

توماس أوبرمان

قال مسؤول كبير في الحزب الديمقراطي الاشتراكي الشريك الأصغر في الألمانية الائتلافية إن الحزب سيعلن يوم الاثنين عن نظام مقترح يعتمد على النقاط لتنظيم الهجرة.

وبحسب رويترز قال توماس أوبرمان الذي يتزعم الكتلة البرلمانية للحزب إن الهدف هو الموافقة على القانون الجديد الذي ينظم عملية هجرة العمال المهرة من خارج دول الاتحاد الأوروبي قبل الانتخابات العامة المقررة في سبتمبر أيلول 2017.

وقال أوبرمان لصحيفة بيلد أم زونتاج “جوهر القانون هو نظام نقاط على غرار النظام الكندي”. وأضاف أن القانون لن يغير القواعد الخاصة باللاجئين والمهاجرين المتقدمين للحصول على اللجوء في ألمانيا.

وتابع أن الخطة ستقيم طلبات الهجرة استنادا إلى السن والتعليم والخبرة العملية والمهارات اللغوية والقدرة على الاندماج في المجتمع الألماني مع هدف السماح بدخول 25 ألف مهاجر في السنة الأولى.

وقال أوبرمان للصحيفة إنه سيتم إعادة تقييم الرقم المستهدف من العمال المهرة سنويا على أساس احتياجات سوق العمل الألمانية. وسيسمح للمهاجرين الذين يكسبون ما يكفي لإعالة أسرهم بجلب أزواجهم وأولادهم. لكن القانون الجديد سيحرم المهاجرين من الحصول على مساعدات أو مزايا الرعاية الاجتماعية خلال الخمس سنوات الأولى من دخولهم ألمانيا ما لم يدفعوا ما يكفي من المساهمات.

يأتي الاقتراح في وقت تعيد فيه ألمانيا تقييم سياساتها الخاصة بالهجرة بعد تدفق قرابة 900 ألف لاجئ العام الماضي معظمهم فروا من الحرب والعنف في سوريا والعراق وأفغانستان وبينما تصارع البلاد لتوفير مطالب سوق العمل في ظل ارتفاع معدلات الشيخوخة.

 

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