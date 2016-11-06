«بحوث البترول» ينشئ مكتبًا لتحفيز الابتكار بتمويل 700 ألف جنيه

قال الدكتور أحمد الصباغ مدير معهد بحوث البترول أن انشاء مكتب نقل التكنولوجيا (TICO) بمعهد بحوث البترول جاء كمنحة قدمتها أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا لدعم وتحفيز الإبتكار بتمويل 700 ألف جنيه لمدة عامين وذلك دعمًا وايمانًا من الأكاديمية بأن المعهد قادر على استثمار تلك المبادرة في تعظيم العمل ببراءات الاختراع ونقل التكنولوجيا ودعم النماذج الأولىة والمساعدة على التسويق التطبيقى للبحث العلمى.

وأوضح الدكتور الصباغ خلال كلمته في افتتاح ورشة العمل التي نظمها مكتب التايكو بالمعهد بعنوان ” الاستغلال الامثل للغاز والبترول في صناعة البتروكيماويات بدلا من الحرق كوقود” اليوم الأحد، أن المعهد له تجارب عديدة وناجحة مع قطاع البترول المصرى والقطاع المدنى، في جعل البحث العلمى ذو مردودا اقتصادي للدولة، مؤكدا أن استثمار البحث العلمى يعتبر أحد الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطنى.

وأشار الدكتور الصباغ إلى أن هناك مشروعًا آخر ضخمًا بطاقة 20 مليون جنيه تمويل مشترك بين المعهد والأكاديمية جار العمل فيه ومن المقرر افتتاحه مطلع العام المقبل.

وأضاف أن مكاتب التايكو هي أحد أجنحة الأكاديمية لتفعيل دور الجامعات والمراكز البحثية والاتحادات الصناعية والتجمعات بدعم وزيادة فعالياتها عن طريق ربطها باحتياجات الفرد والمجتمع وتشجيع الأعمال من خلال منظومة مؤسسية، ويتكون مكتب التايكو من مكتب نقل التكنولوجيا، ومكتب للمساعدة على تسجيل براءات الاختراع ومكتب لإدارة مشروعات التعاون الدولى والتسويق التكنولوجى.

وأكد الدكتور الصباغ أن مكتب التايكو يعمل منذ عام تقريبًا وأشرف على حصول المعهد على 6 براءات اختراع،وتسجيل عدد (2 ) براءة إختراع أخرى، واشرف على إنشاء نموذج أولى واحد لإنتاج شمع تغليف الكود البترولى وعزل المنشآت الأسمنتية وشارك في 6 مؤتمرات بأوراق بحثية تتحدث عن المردود الاقتصادى للبحث العلمى من منظور اقتصاد المعرفة.

وشهدت ورشة العمل حضور وزير البترول الأسبق المهندس اسامة كمال، ورئيس اكاديمية البحث العلمي الدكتور محمود صقر، والمهندس سعد الهلالي رئيس شركة اثيديكو للبتروكيماويات،والدكتور هاني مروان نائب رئيس الشركة القابضة للبتروكبماويات.