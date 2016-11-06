البرلمان البريطانى ينتقد وزارة الخارجية بسبب تعاملها مع تقرير خاص بـ"الإخوان"

كتبت حنان فايد

قالت صحيفة التليجراف إن لجنة الخارجية بالبرلمان البريطانى انتقدت وزارة الخارجية بسبب تقريرها الذى وصفته بـ"خاطئ" بخصوص جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت اللجنة إن تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا لدى السعودية سابقًا، مديرًا للتحقيق أعطى انطباعًا أن دولة أجنبية أثرت على اتجاه التقرير، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية أعاقت استفسارات اللجنة البرلمانية لحجبها نسخة التقرير عن البرلمان ورفضها السماح لجينكيز بالتحدث عن الأدلة داخل البرلمان.

وحذرت اللجنة من أن التعامل مع التقرير سبب قلق إزاء موقف الوزارة من "الإسلام السياسى".