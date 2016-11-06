أخبار عاجلة

مساء dmc - مكرم محمد أحمد ... نحن متواجدون لخدمة الوطن والقارئ والمشاهد -
مساء dmc - مكرم محمد أحمد :العودة إلى الحرفية هي التي تعزز مصداقية الإعلام والصحافة المصرية -
صور| إقبال ضعيف في الانتخابات التكميلية على مقعد وزير التموين -
فيديو| أمين: «لازم نطبق قانون الطوارئ على برهامي واللي شبهه» -
خروج 8 مصابين في حادث كنيسة مار مرقس بالإسكندرية من المستشفى -
تحولت إلى وكر للمخدرات والدعارة| «قايتباي».. تحفة أثرية تعاني الإهمال -
فيديو| محامِ عن بلاغه ضد مرسي: «مسئول عن أي عمل إرهابي» -
أمين: «المسيحيون في أول الصفوف ضد الإرهاب.. ومش كل حاجة تشيلها الداخلية» -
أحمد موسى: كشف تفاصيل «تفجيري طنطا والإسكندرية» خلال ساعات -
مصر وألمانيا تتفقان على تنفيذ مشروعات زراعية مشتركة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

البرلمان البريطانى ينتقد وزارة الخارجية بسبب تعاملها مع تقرير خاص بـ"الإخوان"

Google+ Print
البرلمان البريطانى ينتقد وزارة الخارجية بسبب تعاملها مع تقرير خاص بـ"الإخوان" البرلمان البريطانى ينتقد وزارة الخارجية بسبب تعاملها مع تقرير خاص بـ"الإخوان"

>كتبت حنان فايد

قالت صحيفة التليجراف إن لجنة الخارجية بالبرلمان البريطانى انتقدت وزارة الخارجية بسبب تقريرها الذى وصفته بـ"خاطئ" بخصوص جماعة الإخوان الإرهابية.

وقالت اللجنة إن تعيين السير جون جينكينز، سفير بريطانيا لدى سابقًا، مديرًا للتحقيق أعطى انطباعًا أن دولة أجنبية أثرت على اتجاه التقرير، مشيرة إلى أن وزارة الخارجية أعاقت استفسارات اللجنة البرلمانية لحجبها نسخة التقرير عن البرلمان ورفضها السماح لجينكيز بالتحدث عن الأدلة داخل البرلمان.

 

وحذرت اللجنة من أن التعامل مع التقرير سبب قلق إزاء موقف الوزارة من "الإسلام السياسى".

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية